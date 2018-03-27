حصاد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2018 بمحافظة السويس.. صور

أغلقت صناديق الانتخابات الرئاسية 2018 لليوم الأول بمحافظة السويس في تمام التاسعة مساء، حيث بدأ اليوم بكلمة من اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس لقوات تأمين اللجان والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة حيا فيه جهود المرابطين من قوات الجيش الثالث والشرطة التي تعمل من أجل مصر وذلك الساعة الثامنة صباحًا قبل فتح صناديق الانتخابات بساعة من خلال جهاز اللاسلكي.



وتفقد المحافظ عددا من المقرات الانتخابية و16 لجنة فرعية بمدارس محمد حافظ الابتدائية واللغات التجريبية والقناة الابتدائية والخليلية بحي السويس ومدرسة تل القلزم الاعدادية بنات ومدرسة عمر مكرم الاعدادية ومدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية.



وقد شهدت بعض لجان حي عتاقة وحي فيصل اقبال المواطنين علي اللجان للادلاء باصواتهم وقد أدلي محافظ السويس ظهر اليوم بصوته الانتخابي امام لجنة مدرسة الخليلية بحي السويس .



وخلال اليوم طمأن حامد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حالة سير الانتخابات بلجان محافظة السويس من خلال غرفة عمليات المحافظة الرئيسية .



وتابع حامد سير الانتخابات في الفترة المسائية بلجان مدرسة الشهداء الابتدائية المشتركة ولجنتي مركز شباب المدينة بحي الاربعين .



وأغلقت صناديق الانتخابات بمحافظة السويس في تمام الساعة التاسعة مساءًا لليوم الاول وغدًا تستكمل الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني .



رافق المحافظ في تفقده لجان الانتخابات كلا من اللواء محمد جاد مدير الأمن و اللواء رفيق عرفات رئيس أركان الجيش الثالث الميداني والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والشبابية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والجمعيات الاهلية .