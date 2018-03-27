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سامية زين العابدين : أرواح الشهداء تطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح

قالت الكاتبة سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، إن روح الشهيد وكل شهداء المصريين تطالب المصريين بالمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت "زين العابدين"، خلال حوارها مع فضائية "العاصمة"، يوم الإثنين، أن الدول المعادية لمصر كبريطانيا وأمريكا وتركيا وإيران وغيرهم أنفقت عشرات الملايين لمنع المصريين من النزول للمشاركة في الانتخابات، للتشكيك في شرعية الرئيس القادم، وأنه لم ينجح باكتساح، وإنما نجح بنسبة 50%.

ووجهت رسالة للمصريين: "بحق دم زوجي ودم كل شهداء الوطن، متموتهمش مرة تانية، متقتلوش ولادنا تاني بعدم مشاركتهم في الانتخابات، صوت كل مصري ومصرية وردة على قبر كل شهيد".

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