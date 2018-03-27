عاطف مخاليف : وضعت شاشات بدائرتي لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات



قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه وضع شاشات في دائرته من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن "اليفط الخاصة بالرئاسة احتلت شوارع وميادين دوائر النواب".



وأضاف "مخاليف"، في برنامج "الرئيس 2018" على قناة "العاصمة"، أن "النواب قاموا بدورهم في مخاطبة الشعب للمشاركة في الانتخابات، وأظهرنا لهم الإنجازات التي حدثت خلال السنوات الماضية".



وتابع أنه "لا يوجد تسويقًا لعمل الوزارات، وانه جلس مع أهل دائرته لتوضيح إنجازات الرئيس والحكومة، وما تقوم به الدولة لهم من مساكن وتسهيلات كثيرة"، مؤكدًا أن "الناس تريد إيصال لها إنجازات الدولة".



