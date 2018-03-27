ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عاطف مخاليف : وضعت شاشات بدائرتي لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه وضع شاشات في دائرته من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن "اليفط الخاصة بالرئاسة احتلت شوارع وميادين دوائر النواب".

وأضاف "مخاليف"، في برنامج "الرئيس 2018" على قناة "العاصمة"، أن "النواب قاموا بدورهم في مخاطبة الشعب للمشاركة في الانتخابات، وأظهرنا لهم الإنجازات التي حدثت خلال السنوات الماضية".

وتابع أنه "لا يوجد تسويقًا لعمل الوزارات، وانه جلس مع أهل دائرته لتوضيح إنجازات الرئيس والحكومة، وما تقوم به الدولة لهم من مساكن وتسهيلات كثيرة"، مؤكدًا أن "الناس تريد إيصال لها إنجازات الدولة".

ترشيحاتنا

مشجع برتغالي يقتحم الملعب خلال ودية هولندا لتقبيل كريستيانو رونالدو.. فيديو

نائب أمير الرياض ينقل عزاء الملك سلمان في الشهيد المصري ضحية صواريخ الحوثى

روسيا تتوعد الدول المشاركة في حملة طرد دبلوماسييها بسبب "أزمة الجاسوس" .. وأستراليا وأيسلندا تنضمان للتحالف الغربي ضد موسكو

مهاجر سوري يفضح جرائم تركيا في حق اللاجئين

قمحة : مشاركة الغد ستكون بنفس معدل اليوم الأول .. واليوم الأخير سيشهد مفاجأة .. «فيديو»

تركيا تعتقل رضيعة بتهمة التورط في محاولة الانقلاب

شاهد.. هجوم عنيف من حسام حسن على الزمالك.. ويتحدى: سأعود يوما لتدريب الفريق

أيسلندا تعلن مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا 2018

حسين علي : وقعت على اوراق في النادي الأهلي دون علمي

خالد الغندور: المنتخب يخوض المباراة باسم مصر دون الانحياز لكيان معين

السعودية توجه صفعة قوية للحوثيين في مجلس الأمن

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان
الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو
حضري كبدة كباب حلة بشكل جديد
«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو
لميس الحديدي تبكي على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟