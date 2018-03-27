أكبر معمرة مصرية تناشد المواطنين المشاركة في الانتخابات

قالت الحاجة فهيمة، أكبر معمرة مصرية والتي تبلغ من العمر 103 أعوام، إنها أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية، مناشدة المواطنين كبير كان أو صغير بسرعة التوجه لصناديق الاقتراع من أجل المشاركة في تلك الانتخابات.



وأضافت "فهيمة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العاصمة"، :" النهاردة عيد سعيد على السيسي ، ربنا ينجحه ، لازم كل كبير وصغير ينزل ويحط صوته، السيسي حما أرضنا وبيتنا وعيالنا".



وتابعت أكبر معمرة مصرية والتي تبلغ من العمر 103 اعوام،: "انزلوا عشان خاطر الشهداء، أصواتكم أمانة في رقبتكم".



