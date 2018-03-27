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توك شو

عاطف مخاليف: «مش كل 5 مواطنين عندهم مقر هيفتحوا حزب»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
توك شو
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه يوجد في مصر 106 أحزاب ، لا يعمل على أرض الواقع منهم سوى خمسة فقط، مثل حماة الوطن ، المصريين الأحرار ، مستقبل وطن ، حزب الغد، والوفد، بالإضافة إلى ائتلاف دعم مصر.

وأضاف "مخاليف"، خلال حواره في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أنه سيتم إعادة صياغة قانون الأحزاب بعد الانتخابات الرئاسية بحيث لا تكون بالإخطار فقط ، مستطردًا :" مش اي خمس مواطنين معاهم مقر يفتحوا حزب".

وأشار إلى أنه سيتم النظر في شؤون الأحزاب ومدى تفاعلها على أرض الواقع عقب الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا.

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