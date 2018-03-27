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وزير التنمية المحلية : كل جهات الدولة تعاونت لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين .. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:02 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
عمرو ممدوح
قال وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، إن كل جهات الدولة سهلت العملية الانتخابية على المواطنين وتأمينهم.

وأضاف "الجندي"، في برنامج "الرئيس 2018" على قناة "العاصمة"، أن "الانتخابات قائمة على 3 أضلاع هم الهيئة الوطنية للانتخابات، والجيش والشرطة، والمحافظات التي جهزت كل المقار، وكل وسائل الراحة للقضاة والناخبين".

وتابع أن "المحافظات هي من أعدت كشوف الوافدين، وأرسلت للهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت مسؤولة عن تدبير أماكن إقامة السادة القضاة، وكل الموظفين الذين يعملون داخل اللجان"، مؤكدًا أن "غرفة العمليات الخاصة بالوزارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء، وسيطرنا تمامًا على كل ما يجري في المحافظات".

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