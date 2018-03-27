أباظة وعبد النور والسقا يعلنون تأييدهم لبهاء أبو شقة لرئاسة الوفد.. صور



أعلنت الصفحة الرسمية للمستشار بهاء أبو شقة المرشح لرئاسة حزب الوفد عن تأييد كلا من القطب الوفدى الدكتور، محمود أباظة الرئيس الشرفى للحزب والقطب الوفدى منير فخرى عبد النور السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد والقطب الوفدى الدكتور محمود السقا الرئيس الشرفى للحزب وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة للمستشار بهاء أبوشقة رئيسا للوفد.



وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 30 مارس، بين 5 مرشحين هم: المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده - وسيد طه فايز، أحد شباب الحزب.





