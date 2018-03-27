«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. وإلى أبرز الفيديوهات والأخبار التي جاءت على مدار اليوم حول عملية الانتخابات الرئاسية.



شاهد.. رد «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي فى الإمارات ومصر



علق المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على الأخبار المنشورة بخصوص تصويت الفنان حسين فهمى فى الامارات وايضا فى مصر، وقال إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة ولا يمكن ان يحدث وأكد أنه تحقق من الصور التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف الشريف، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن الفنان كان مع السفير المصري بالإمارات ولم يدل بصوته فى الامارات كما نشرت بعض المواقع.



وتابع ان المواطن الذى يدلي بصوته فى اى بلد خارجية يتم حذف اسمه من الكشوف الداخلية لان التصويت فى الخارج الكترونيا، ففى حالة الانتخاب فى الخارج يتم استلام رسالة بان هذا المواطن قام بالتصويت.



مجلس الوزراء: لا نية لمنح العاملين بالدولة إجازة غدا أو بعد غد



قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتابع العملية الانتخابية، وكشف أن الحكومة ليس لديها نية لإعطاء المواطنين بالدولة إجازة غدا أو بعد غد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، أن لجان الانتخابات الرئاسية تفتح أبوابها من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وهذا لا يستلزم حصول المواطنين على إجازة.



«الوطنية للانتخابات»: التأكد من شخصية الناخبة المنتقبة شرط لتصويتها



رد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على سؤال حول « دور اللجنة فى مشكلة تصويت المنقبات » قائلا إن الهيئة حرصت على وجود موظفة داخل كل لجنة لتفادى هذه المشكلة .



وأضاف الشريف، خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى بعد إغلاق تصويت اليوم الأول، أن التحقق من شخصية الناخب أمر قانونى فلا يحق التصويت لأي شخص بدون التحقق من شخصيته.



وهدان: نسبة الإقبال اليوم 14% ومن المنتظر تصويت 25 مليون ناخب



أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية اليوم أثبت أن المناطق الشعبية هي اصل الوطنية، حيث احتشد سكان المناطق الشعبية أمام اللجان منذ الصباح الباكر.



وقال وهدان خلال استضافته ببرنامج « مساء دي إم سي » المذاع على فضائية « دي إم سي »، و تقدمه الإعلامية « ايمان الحصري»، ان الانتخابات كانت في قمة النزاهة وعلي مستوى عالي من الاشراف القضائي، موضحا أن نسبة الاقبال اليوم كانت في حدود 14% ومن المنتظر أن يتجاوز عد المشاركين فى الانتخابات 25 مليون مواطن في نهاية التصويت.



لميس الحديدي تبكي على الهواء



بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء، حزنا على رحيل الكاتب الصحفي لويس جريس، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، قائلة: "لويس جريس له في عنقي دين لا يمكن أسدده حتى لو قعدت طول عمري أسدد فيه".



وأضافت الحديدي، في برنامجها «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الفضل يرجع له في إتاحة الفرصة لها في العمل بمجلة صباح الخير، مشيرة إلى أن مجلة صباح الخير في ذلك الوقت "نهاية التسعينات"، كان لها "شنة ورنة".



«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته



قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الغرفة تابعت الالتزام بفتح مقار اللجان الانتخابية في مواعيدها، وتابعت الحالة الأمنية خارج المقرات.



وأضاف جلال، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» ان غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى تتعلق بسير العملية الانتخابية.



وأوضح المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، أنه ورد إلى الغرفة إخطار من إحدى لجان محافظة سوهاج، تفيد بوفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته، وقبل خروجه من اللجنة الانتخابية.



رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء : نتوقع إقبالا كبيرا من الناخبين خلال اليومين القادمين



قال العميد على هريدى، رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من القيادات المهمة قام بعقد اجتماع عاجل بغرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية للرئاسة.



وأضاف رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الرئيس» على قناة «ten» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الاثنين، أن العمل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية ما يؤدى إلى قلة كثافة الناخبين على مستوى اللجان الانتخابية.



وأشار هريدى إلى أنه تم إعطاء راحة للناخبين من الساعة الرابعة إلى الخامسة، متوقعا وجود كثافة عالية من الناخبين في اليومين المقبلين، لافتا إلى أن الكثافة جيدة في الساعات الأولى من الانتخابات اليوم مما يؤكد على مدى وعى المصريين بالوقوف إلى جانب وطنهم.



أحمد موسى: الشعب دفن بريطانيا والإخوان وقطر وتركيا اليوم



عرض الإعلامي أحمد موسى رد فعل المواطنين المصريين في أحدى لجان السيدة زينب خلال تفقد نائب السفير الأمريكي لعملية سير الانتخابات الرئاسية 2018.



وقال موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" الشعب المصري واعي ومعدش يضحك عليه تاني، وأول ما عرفوا ان ده السفير الأمريكي هتفوا تحيا مصر وتسقط أمريكا".



وتابع موسى :"الشعب اليوم أثبت أنه ضد النخبة وضد الطابور الخامس وضد الخونة، فردوا على النخبة الفاسدة والطابور الخامس الذين دعوا للمقاطعة، وأسقطوا أمال التنظيمات الإرهابية، ودفنوا الإرهاب وتركيا والإخوان وقطر وبريطانيا".



أسامة الشيخ يكشف حقيقة استبعاد ميدو ومجدي عبد الغني من ستوديو مصر واليونان

أكد أسامة الشيخ رئيس قناة «أون سبورت» أن اختيار فريق عمل ستوديو مباراة مصر واليونان يأتي في إطار سياسة القناة المعتادة بالاعتماد على أكبر عدد من كوادرها في ستوديوهات المباريات بالبطولات المختلفة.



وأوضح الشيخ أن «أون سبورت» اعتادت تغيير أطقم عمل ستوديوهاتها حتى خلال مباريات اليوم الواحد، وأن الأمر لا يتعلق باستبعاد او اقصاء كما صوره بعض من لا يعرفون السياسة العامة للعمل بالقناة.



وشدد رئيس قناة «أون سبورت» على اعتزاز القناة وتقديرها لكافة كوادرها من مذيعين ومحللين ومعدين ومخرجين وغيرهم من الذين أثروا شاشتها وساهموا في مكانتها الرفيعة على الساحة الرياضية.



احمد الزند: المشاركة في الانتخابات الحل السحري لتحقيق ما يصبو إليه المصريون



قال المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، إن المسألة ليست مسألة انتخابات، بقدر ما هي تعبير جماعي عن اصالة هذا الشعب ومعدنه وتوحده دائما في مواجهة المتربصين بامن واستقرار هذا الوطن وهذه هي الرسالة الأولى، فالمشاركة هي الحل السحري لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري.



وأضاف الزند، في مداخلته الهاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم الشعب المصري قدم الدليل تلو الدليل أنه يعرف ويقدر متى يقدم كل ما يملك في سبيل نصرة هذا الوطن.



وتابع الزند، أنه كيف نرتقي وكيف نتقدم للامام دون أن نعبر أول منازل الديمقراطية وهي المشاركة في تحديد مستقبل الوطن من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأشار الزند، إلى أن التقاعس وعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لن تتحقق الديمقراطية وهو ما يهدر ويهدم كل بادرة أمل لقيام الديمقراطية وتبادل السلطة ودفع الدولة نحو الأمام.



ولفت الزند إلى أن الناس يختلفون في الاتجاهات والثقافات والميول والخيارات، ولكن ما لا يختلف عليه أحد هو متى نادى الوطن لا يوجد خيار أمام الشعب المصري سوى تلبية هذا النداء.



وأكد الزند، أن من يدعون للمقاطعة يسعون لبقاء الوطن على ما هو عليه، والمصريون يتطلعون لما هو أكثر ولتنمية أكبر وأن يبنى فوق ما سبق وما حققه.