مهاجر سوري يفضح جرائم تركيا في حق اللاجئين

كشف أحد اللاجئين السوريين الجرائم والفظائع التي ارتكبها خفر السواحل التركي في حق اللاجئين السوريين الذين يحاولون الهروب إلى أوروبا وخاصة اليونان وذلك مع استمرار المعارك والقتال في الأراضي السورية.



وقال علاء الدين، وهو لاجئ سوري حاول الفرار من بطش النظام التركي والذهاب إلي اليونان، في تصريحات لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية: "كنا فى قارب يقل مهاجرين غير شرعيين فى الطريق إلى اليونان، وأوقفنا حينها خفر السواحل التركى، وقاموا بضرب بعض من كانوا على متن القارب بالهراوات".



وعلقت زوجته، بشرى: "حاولنا العبور من تركيا إلى أوروبا للهروب من آتون الحرب الدموية التى استنزفت مواردنا منذ 7 سنوات"، مشيرةً إلى أن الجنود الأتراك قاموا بالاعتداء على زوجها.



وأضافت: "كنت ارتعد خوفًا عليه".