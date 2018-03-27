شيوخ الوفد يؤيدون بهاء أبو شقة لرئاسة الحزب .. صور

أعلنت الصفحة الرسمية للمستشار بهاء أبو شقة المرشح لرئاسة حزب الوفد عن تأييد شيوخ حزب الوفد وهم القطب الوفدى الرئيس الشرفى للحزب احمد عودة و المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد والقطب الوفدى أحمد عزب العرب الرئيس الشرفى لحزب الوفد للمستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد.



وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 30 مارس الحالي، بين 5 مرشحين هم المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده - وسيد طه فايز، أحد شباب الحزب، حيث قام عدد من المرشحين لرئاسة حزب الوفد بعرض برامجهم الانتخابية.

