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رياضة

أحمد جوهر يهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم : مصري تُبني بالتخطيط وليس بالعشوائية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:21 ص
احمد جوهر
احمد جوهر
قال احمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي ان المشكله التي يمر بها النادي حاليا هي اكبر حجما من ازمة عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي .

وأضاف جوهر في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ال تي سي" انه فوجئ بقرارات اتحاد الكرة المصري دون اللجوء اليهم وينص القرار علي ان ستة اندية فقط يقفون في الممتاز ب وباقي الاندية ينزلون الى درجة اقل، مضيفا ان ذلك مخالف للجنة العمومية ولجنة المسابقات.

واكمل ان ذلك القرار يعرض 25 مليون مواطن مصري للضرر على مستوى محافظات الجمهورية، قائلا: "هذا لا يرضي ان يتساوى الجميع ببعضهم".

واختتم ان المرحلة الجديدة للكرة المصرية تبني بالتخطيط وليس العشوائية.

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