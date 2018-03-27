تركيا تعتقل رضيعة بتهمة التورط في محاولة الانقلاب



اعتقلت السلطات التركية السيدة، سراب أوزتورك، وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر شهرين، وذلك بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.



وقالت صحيفة "زمان" التركية إن أوزتورك وابنتها دخلا سجن منطقة بكر كوي في إسطنبول، وذلك بعدما كانتا محبوستين على ذمة التحقيق بداية من يوم 21 من الشهر الجاري.



وبعد يومين من صدور أمر الاعتقال داخل مديرية الأمن امتثلت أوزتورك أمام المحكمة التي قضت بحسبها ليتم إرسالها إلى السجن برفقة رضيعها الذي وضعته قبل شهرين، وذلك بتهمة الانتماء لحركة "الخدمة" التركية، التي أسسها الداعية فتح الله جولن.



يُذكر أنه فور وقوع المحاولة الانقلابية الغاشمة اتهمت الحكومة التركية حركة "الخدمة" بتدبيرها، لكن جولن كذب هذه الادعاءات في التصريحات التي قدمها للصحف العالمية وطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المحاولة الانقلابية وهو ما رفضته الحكومة التركية.