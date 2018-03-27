ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المكسيك تدين إطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:20 ص
صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
أحمد قاسم

أدانت دولة المكسيك، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق صواريخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، ومدن خميس مشيط، ونجران وجازان.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية: "ندين جميع أنواع الأعمال العدائية التي تستهدف السكان المدنيين، كما ندين بشدة الإرهاب بجميع أنواعه ومظاهره".

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر أمس الاثنين، أن 7 صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.

ترشيحاتنا

أفضل 4 حيل تخلصك من رائحة الثلاجة الكريهة وتساعدك فى تعطيرها

شاهد.. هجوم عنيف من حسام حسن على الزمالك.. ويتحدى: سأعود يوما لتدريب الفريق

شاهد.. رد «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي فى الإمارات ومصر

وفاة لاعب بعد 15 دقيقة من بداية المباراة فى الدورى الكرواتى .. فيديو

أول تعليق من ترامب على اتهامه بإقامة علاقة جنسية مع ممثلة إباحية

نادر السيد يكشف سبب انتقاله للأهلي بعد أكثر من 10 أعوام بالزمالك

الأهلي يقرر الاستغناء عن باكا لأسباب فنية

السعودية توجه صفعة قوية للحوثيين في مجلس الأمن

التعليم تكشف حقيقة "قص شعر" طالبة في مدرسة بالفيوم

خالد الغندور: المنتخب يخوض المباراة باسم مصر دون الانحياز لكيان معين

أيسلندا تعلن مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا 2018

نتنياهو يفجر مفاجأة بشأن ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان
الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو
حضري كبدة كباب حلة بشكل جديد
«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو
لميس الحديدي تبكي على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟