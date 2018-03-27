المكسيك تدين إطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية



أدانت دولة المكسيك، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق صواريخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، ومدن خميس مشيط، ونجران وجازان.



وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية: "ندين جميع أنواع الأعمال العدائية التي تستهدف السكان المدنيين، كما ندين بشدة الإرهاب بجميع أنواعه ومظاهره".



وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر أمس الاثنين، أن 7 صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.



وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.