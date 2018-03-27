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فن

نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:31 ص
زينب اسامه
زينب اسامه
محمد صبحي
احتفلت المطربة المغربية زينب اسامة نجمة ستار أكاديمي بتخطي كليبها الجديد "دادا حياني" حاجز المليون مشاهدة، وذلك عقب مرور أقل من أسبوع على إطلاقه على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أقيمت الاحتفالية بأحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة بحضور صناع كليب "دادا حياني" حيث شاركوا زينب الغناء وتقطيع التورتة وتبادل الصور التذكارية بطريقة الـ "selfie".

"دادا حياني" من كلمات ولحن خالد سلام وتوزيع رشيد محمد على واخراج اسلام الفولي الذي وقع اختياره على عدد من الأماكن الشهيرة داخل القاهرة لتصوير مشاهد العمل الأول لـ "زينب اسامة" بمصر وهو من انتاج "انفينتي".

وتألقت زينب خلال الكليب بالعديد من الأزياء المغربية المميزة ومن المقرر عرض الكليب على عدد كبير من القنوات الفضائية.

كما تستعد زينب للمشاركة في إحياء عدد من الحفلات الغنائية بمصر بالاضافة الى اجراء جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين بمصر والعالم العربي لطرح المزيد من المشاريع الغنائية المميزة.
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور
نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور

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