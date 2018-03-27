أقارب الشهيد المصري ضحية صاروخ الحوثي : لهذا السبب لم ننقذه



كشف أقارب الشهيد المصري المقيم بالسعودية، عبد المطلب أحمد حسين، والذي لقى مصرعه نتيجة اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي، فجر يوم الاثنين الماضي، عن تفاصيل ما حدث تلك الليلة، والأسباب التي حالت دون انقاذه.



وقال أقارب الشهيد عبد المطلب في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء: "في الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل، كنا يتأهبون للخلود إلى النوم في غرفة مجاورة لغرفة الشهيد، وسمعنا صوت دوي ينطلق من أعلى وسرعان ما سقطت شظايا على سقف الغرفة، فأسرعنا إلى الغرفة التي ينام فيها عبدالمطلب و3 من زملائه، وفوجئنا بدخان كثيف وروائح كريهة تصدر من شظايا سقطت على جسد الشهيد".



وأضافوا: "رأينا شقيق عبدالمطلب مصابا في رأسه، وإصابات أخرى في زميليه، وسارعنا بإجلائهم إلى الشارع وفشلنا في إخراج الشهيد بسبب كثافة الدخان والرائحة الكريهة النفاذة، فسارعنا بالاتصال بالدفاع المدني ووصلت فرقة في دقائق قليلة وأسعفت المصابين وأجلت الشهيد من الغرفة التي استهدفها الصاروخ الحوثي".



من جانب آخر، وصف عدد من سكان حي أم الحمام، وهي الحي الذي يسكن فيه الشهيد المصري، لحظة سقوط شظايا الصاروخ، وقالوا إنها تسببت في اهتزاز كبير شعر به معظم السكان.



وقالت "عكاظ" إن المنزل الذي كان يقطنه الشهيد في حي أم الحمام، منزل شعبي بسيط مشيّد من طابق واحد مخصص كمسكن لعمال مصريين منذ سنوات عدة. وبدت آثار العدوان واضحة على المنزل، خصوصا على سقف الغرفة.





