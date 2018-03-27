ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تلفزيون أمريكا الجنوبية: مصر دخلت مرحلة جديدة في عهد السيسي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:47 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد قاسم

أفادت محطة "تيليسور" الأمريكية الجنوبية بأن مصر دخلت مرحلة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن مكانة مصر وتاريخها وموقعها الجغرافي، يجعلوها لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المحطة الناطقة بالإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إنه "تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دخلت مصر مرحلة جديدة باعتبار لاعب أساسي في السياسية الإقليمية والعالمية، وأنها أحد الدعاة التاريخين والرئيسين لوجود حل فوري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن القاهرة لطالما سعت إلى إيجاد حلول لمشاكل المنطقة الصعبة والمعقدة".

وأوضحت "تيليسور" أن مصر تنتهج سياسة حاسمة تجاه الأزمة السورية، إذ يسعى الرئيس السيسي إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب المستعرة هناك والتي دخلت عامها السابع، مشيرةً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد في مناسبات عديدة بالدعم المصري للمبادرة الروسية لإجراء حوار وطني سوري.

وذكرت القناة أن مصر تعتبر من أبرز الدول التي تحارب الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، لافتة إلى أن الحرب على الإرهاب التي تعيشها مصر في الوقت الراهن، سيكون له نتائج إيجابية على استقرار الشرق الأوسط.

ترشيحاتنا

«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو

السعودية توجه بدفن شهيد شظايا صاروخ الحوثيين في مصر

السعودية توجه صفعة قوية للحوثيين في مجلس الأمن

شاهد.. الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب من رحلته العلاجية في الخارج

محافظ أسوان يوزع الهدايا التذكارية للأطفال المشاركين فى المعسكر العلاجى الترفيهى لمستشفى 57357 .. فيديو وصور

أوروبا تصفع أردوغان خلال لقاء بلغاريا بشأن انضمامه للاتحاد الأوروبي.. واليونان تستبق المحادثات بطلب العون من جيرانها ضد أنقرة

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

إحصاءات إماراتية تتوقع ارتفاع عدد زوار مصر إلى 8.1 مليون شخص بحلول 2021

قمحة : مشاركة الغد ستكون بنفس معدل اليوم الأول .. واليوم الأخير سيشهد مفاجأة .. «فيديو»

البحوث الإسلامية يكشف عن أفضل «صدقة»

الأهلي يقرر الاستغناء عن باكا لأسباب فنية

أقارب الشهيد المصري ضحية صاروخ الحوثي : لهذا السبب لم ننقذه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

طارق يحيى : ودية مصر واليونان احتكاك قوي للفراعنة.. فيديو
شريف فؤاد : تركى آل الشيخ لا يفعل إلا ما يطلبه مجلس الأهلى .. فيديو
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان
الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو
حضري كبدة كباب حلة بشكل جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟