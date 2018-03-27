تلفزيون أمريكا الجنوبية: مصر دخلت مرحلة جديدة في عهد السيسي



أفادت محطة "تيليسور" الأمريكية الجنوبية بأن مصر دخلت مرحلة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن مكانة مصر وتاريخها وموقعها الجغرافي، يجعلوها لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت المحطة الناطقة بالإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إنه "تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دخلت مصر مرحلة جديدة باعتبار لاعب أساسي في السياسية الإقليمية والعالمية، وأنها أحد الدعاة التاريخين والرئيسين لوجود حل فوري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن القاهرة لطالما سعت إلى إيجاد حلول لمشاكل المنطقة الصعبة والمعقدة".



وأوضحت "تيليسور" أن مصر تنتهج سياسة حاسمة تجاه الأزمة السورية، إذ يسعى الرئيس السيسي إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب المستعرة هناك والتي دخلت عامها السابع، مشيرةً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد في مناسبات عديدة بالدعم المصري للمبادرة الروسية لإجراء حوار وطني سوري.



وذكرت القناة أن مصر تعتبر من أبرز الدول التي تحارب الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، لافتة إلى أن الحرب على الإرهاب التي تعيشها مصر في الوقت الراهن، سيكون له نتائج إيجابية على استقرار الشرق الأوسط.