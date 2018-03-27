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فن

كريم فهمى وآيتن عامر يحتفلان بالعرض الخاص لـ «على بابا» الأربعاء

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
حدد المنتج أحمد السبكى يوم الأربعاء القادم للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "على بابا" فى سينما "نايل سيتى" فى تمام الساعة الثامنة مساء بحضور أبطال الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى "علي"، يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، ويفاجأ بوجود ابنة له "آيتن عامر" في سن العشرينات، والتي تحصل على حكم قضائي يفيد بأن علي هو والدها.

فيلم "على بابا" بطولة كريم فهمى، وآيتن عامر، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وصبري فواز، ودارين حداد، تأليف كريم فهمي وفادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي.

وقد تم تصنيف الفيلم +16.

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