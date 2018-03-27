وائل جسار ينتهي من تصوير "حب ومتحبش".. ويعيش حالة من النشاط الفني المكثف.. صور

انتهى الميجا ستار وائل جسار من تصوير أغنية جديدة بعنوان"حب ومتحبش" داخل أحد القصور بمنطقة المنيل مع المخرج المتميز عصام نصار.



"حب ومتحبش" يقدمها جسار باللهجة المصرية وتعد مفاجأة لمحبيه حيث يبتعد فيها عن "الرومانسية" التي تميز أغانيه وهي من كلمات هاني سارو ولحن أحمد الزعيم وتوزيع عادل عياش ومن انتاج محمد ياسين "أريبكا ميوزك" وإدارة أعمال تامر عبد المنعم ومن المقرر أن يتم طرحها مع نهاية شهر مارس الجاري.



كما تشهد الأيام القليلة القادمة حالة من النشاط الفني المكثف لجسار بصحبة تامر عبد المنعم الذي تولى إدارة أعماله وتنسيق حفلاته بجميع دول العالم، حيث يقوم يوم 30 مارس الجاري باحياء حفل غنائي ضخم بـ "قبرص" لأبناء الجالية العربية بعده يتجه لجدة ليكون أول مطرب لبناني يحي حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم 5 أبريل ويشارك في إحيائه النجم التونسي الكبير صابر الرباعي ومن المتوقع أن يكون أقوى حفلات مدينة الملك عبد الله الثقافية ومن المقرر ان يحيي يوم 7 أبريل حفلا ضخما بمدينة العقبة الأردنية.



ويختتم جسار جولته الغنائية بالعواصم والمدن العربية بحفل غنائي بالقاهرة لم يتم الكشف عن تفاصيله ثم يتجه الى جولة أخرى بأوربا بداية من العاصمة الفرنسية باريس ومرورا بالسويد ويختتمها بحفله أمستردام .