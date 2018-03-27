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أخبار العالم

"الجزيرة" تواصل أكاذيبها وتزعم اعتقال طبيب سعودي .. والأخير يفضحها : كذب وتدليس

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 06:19 ص
الجزيرة
الجزيرة
أحمد قاسم

لاتزال قناة الجزيرة القطرية ، تواصل حملاتها المخادعة ضد دول الرباع العربي المكافحة للإرهاب، حيث اتهمت القناة المملكة العربية السعودية بأنها اعتقلت الدكتور سامي الماجد استشاري طب الأطفال بسجن الحائر، زاعمة أنها بذلك ستخلق معتقدًا بأن المملكة تقيد الحريات وتحارب التعبير عن الآراء .

إلا أن الدكتور الماجد فضح أكاذيبهم، وظهر خلال مقطع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلاله كذب وتدليس قناة الجزيرة.

وقال الطبيب السعودي: "نشرت قناة الجزيرة الليلة اسمي وصورة لي على اني معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس، حسبي الله ونعم الوكيل".

من جانب آخر، علق المعارض القطري البارز، خالد الهيل، على سلوك الجزيرة المشين، وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "قناة الجزيرة منحطة إعلاميا ومهنيا كيف لا وهي تدار من قبل تنظيم الحمدين الإرهابي.. الكذب والتدليس وزرع الفتن منهجها ومطلب إغلاقها أصبح شعبيا في قطر قبل أن يكون أحد المطالب الأساسية لدول المقاطعة.. انظروا إلى الفجور في الخصومة وكيف فضحهم الله وسقطوا في شر أعمالهم".
"الجزيرة" تواصل أكاذيبها وتزعم اعتقال طبيب سعودي .. والأخير يفضحها : كذب وتدليس

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