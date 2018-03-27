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فن

شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:18 ص
الإعلامية إنجي علي
الإعلامية إنجي علي
محمد صبحي
احتفلت الفنانة والإعلامية إنجى على بعيد ميلادها وسط أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني وذلك بأحد أماكن السهر بالقاهرة.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن منى زكي و غاده عادل ومنه شلبي ورانيا يوسف والسيناريست تامر حبيب والفنان احمد داوود وزوجته علا رشدى  وأحمد ياسين وغيرهم العديد، وقام الجميع بالالتفاف حول تورته الحفل ليشاركو انجى الاحتفال بعيد ميلادها وسط أجواء من الفرح، وأحيت الحفل الراقصة الأوكرانية الا كوشنير.
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي
شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي

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شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي

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