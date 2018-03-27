شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي

احتفلت الفنانة والإعلامية إنجى على بعيد ميلادها وسط أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني وذلك بأحد أماكن السهر بالقاهرة.



وكان ضمن الحضور من نجوم الفن منى زكي و غاده عادل ومنه شلبي ورانيا يوسف والسيناريست تامر حبيب والفنان احمد داوود وزوجته علا رشدى وأحمد ياسين وغيرهم العديد، وقام الجميع بالالتفاف حول تورته الحفل ليشاركو انجى الاحتفال بعيد ميلادها وسط أجواء من الفرح، وأحيت الحفل الراقصة الأوكرانية الا كوشنير.