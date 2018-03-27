ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جامع تبرعات لترامب يقاضي قطر ويتهمها باختراق بريده الإلكتروني

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:05 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
رفع إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للجمهوريين، دعوى قضائية ضد قطر يوم الاثنين متهما إياها بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب لصالح خصوم إقليميين لقطر.

واتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجليس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

وتقول الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات غير محددة إن بعض المعلومات المسربة جرى التلاعب بها.

وقال برويدي في بيان "نعتقد أن الأدلة واضحة بأن هناك دولة تشن حملة تشويه مدبرة جيدا ضدي من أجل إسكاتي".

وتضيف الدعوى القضائية بعدا جديدا للأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج حيث فرضت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر عقوبات على قطر في يونيو حزيران الماضي.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم متطرفين إسلاميين وعدوتهم إيران. وتنفي قطر ذلك.

ووصف جاسم آل ثاني المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن الدعوى القضائية بأنها محاولة من جانب برويدي لصرف الانتباه عن تدقيق الإعلام في أنشطته.

وقال في بيان إن برويدي وليس قطر هو من دبر أنشطة شائنة بهدف التأثير على الكونجرس وعلى السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال مصدر مطلع إن برويدي، وهو شديد الانتقاد لقطر، التقى مع ترامب في سبتمبر أيلول وحاول ترتيب لقاء غير رسمي بين الرئيس وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورغم أن الاجتماع لم يتم، إلا أن ذلك يسلط الضوء على الدور المؤثر الذي يلعبه برويدي، نائب المسؤول المالي في اللجنة الوطنية الجمهورية، في الإدارة.

ترشيحاتنا

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان

نجمة "ستار أكاديمي" زينب أسامة تحتفل بتخطي "دادا حياني" مليون مشاهدة.. صور

السعودية توجه صفعة قوية للحوثيين في مجلس الأمن

محمود ياسين ينعي لويس جريس

مهاجر سوري يفضح جرائم تركيا في حق اللاجئين

خالد الغندور : أزمة كبيرة داخل أسوار النادي الأهلي

رطبي بشرتك واحميها من حرارة الشمس

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة: نطالب بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثي بالصواريخ

أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا

أوروبا تصفع أردوغان خلال لقاء بلغاريا بشأن انضمامه للاتحاد الأوروبي.. واليونان تستبق المحادثات بطلب العون من جيرانها ضد أنقرة

ميسي يحسم مشاركته من عدمها أمام إسبانيا

"قمحة" يشيد بقوة مشاركة الريف والمرأة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه
شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو
وزير التعليم العالي يكشف سر اصطحابه لأحفاده خلال إدلائه بصوته في الانتخابات .. فيديو
"قمحة" يشيد بقوة مشاركة الريف والمرأة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو
طارق يحيى : ودية مصر واليونان احتكاك قوي للفراعنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟