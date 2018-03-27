صحف الكويت : انتخابات المحروسة ملحمة وطنية وضربة قاضية للمقاطعة.. السعودية تتوعد إيران والحوثي بالمحاسبة.. أردوغان يناقض نفسه.. وواشطن تقود حربا دبلوماسية ضد موسكو على خلفية أزمة "سكريبال"

الصحف الكويتية تبرز اليوم الأول من العرُس الانتخابي المصري:

ملحمة وطنية وضربة قاضية للمقاطعة

العملية الانتخابية تحظى باهتمام لافت من وسائل الإعلام الأجنبية





السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيات الحوثي بصواريخ بالستية

أبوظبي: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في المجال الجوي البحريني

الاتحاد الأوروبي: نشعر بالقلق من تحركات أردوغان.. والأخير يتراجع عن تصريحاته بشأن التحرك العسكري في شمال العراق

واشنطن تقود "حربًا دبلوماسية عالمية" ضد موسكو

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري، والإقبال الشديد على صناديق الاقتراع، في أول أيام السباق الانتخابي الرئاسي.وتحت عنوان " طوابير الناخبين تهزم المقاطعة في أول أيام الرئاسية"، قالت صحيفة "الجريدة" إن "إقبال آلاف الناخبين المصريين في كل مركز اقتراع قبل فتح أبواب اللجان الانتخابية، صباح أمس، بدد المخاوف التي كانت موجودة حيال ضعف الإقبال على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، التي تعتبر محسومة لمصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدا للمراقبين أنه سيدخل فترة رئاسته الثانية مدعومًا بتأييد شعبي كبير رغم دعوات المقاطعة.وأشارت إلى أن العملية الانتخابية تحظى باهتمام لافت من وسائل الإعلام الأجنبية إذ سجّل 680 صحفيًا تابعًا لوكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون غير المصرية أسماءهم لدى هيئة الاستعلامات لتغطية الانتخابات الرئاسية، بينهم 140 حضروا إلى القاهرة خصوصًا لهذا الغرض.ووصفت صحيفة "الأنباء" الانتخابات بالـ"ملحمة الوطنية، قائلة إنه "بعد أيام قليلة من العرس الديموقراطي الذي شارك فيه أبناء الشعب المصري مسطرين ملحمة وطنية في حب بلادهم في الخارج لاختيار رئيس مصر القادم، عادت الجموع في الداخل لتحتشد في أول ايام الانتخابات الثلاثة أمام اللجان، قبل فتح ابوابها بساعات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدين حرصهم على الإدلاء بصوتهم في رسالة للعالم كله أن مصر تقف يدا واحدة خلف قيادتها ضد الإرهاب الغاشم".وقالت "الوطن" إن الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت بيانا مطولا، للرد على انتقادات الصحف الغربية لقرار القاهرة إبعاد مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية بيل ترو، حيث قالت إن المراسلة ارتكبت خطأ إداريا بممارسة عملها الصحافي دون التقدم للحصول على ترخيص جديد من مركز المراسلين الأجانب التابع للهيئة، وهو تجاوز للقانون، الذي يشترط على مراسلي وسائل الإعلام غير المصرية الحصول على الترخيص.واستنكر البيان الإساءة لأوضاع الحريات العامة في مصر، بسبب هذه الواقعة، مشيرا إلى أن إبعاد الصحافية البريطانية لا يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن بيل ترو تعمل في مصر منذ 5 سنوات دون تدخل في عملها، ولم يسبق لأي جهة حكومية أن مارست ضغوطا عليها من أي نوع.على الصعيد الإقليمي والعربي، اهتمت "الرأي" بردود الأفعال الدولية والعربية على الصواريخ التي أطلقتها ميليشات الحوثي على المملكة العربية السعودية، فجر الاثنين الماضي، حيث أفردت تقريرًا مطولًا تحت عنوان "السعودية تهدّد بالرد على إيران بالوقت والشكل المناسبين وسط موجة غضب عربي دولي من العدوان الحوثي".وقالت الصحيفة في تقريرها إن "الهجمات الصاروخية البالستية الحوثية فجرت موجة غضب وعاصفة إدانات عربية وإسلامية ودولية، فيما حضّت الكويت المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، على التحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات التي تعبر عن تعنّت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام".وأفادت "الأنباء" بأن مصر كانت على رأس الدول التي أدانت الهجمات الصاروخية، مشيرةً إلى أن الأزهر أدان بشدة هذه الاعتداءات ووصفها بأنها تستهدف المناطق المدنية الآمن.وأوضحت "الوطن" أن السعودية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية. كما طالبته بتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.في سياق آخر، قالت "الجريدة" إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تراجع عن تصريحاته بأن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار، شمالي العراق، ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني"، حيث قال أمس، إن مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسئول عراقي، لبحث العملية العسكرية العراقية المحتملة في منطقة سنجار الشمالية.وأضاف إردوغان أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار.وأبرزت "الرأي" تصريحات مسئولين بارزين بالاتحاد الأوروبي، بأن التكتل يشعر بالقلق من تمسك أردوغان بسيادة القانون في بلاده، ومن أفعاله في سوريا وشرق البحر المتوسط، لكنه سيواصل تقديم الدعم له في شأن اللاجئين السوريين.وذكرت "الوطن" أن الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات العربية المتحدة أدانت وبشدة اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين وذلك في اصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.وأكدت الهيئة أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقته عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.دوليًا، سيطرت أزمة الجاسوس الروسي، سيرجي سكبريال على عناوين الصحف الكويتية، حيث نشرت "الأنباء" تقريرًا يسلط الضوء على الحرب الدبلوماسية العالمية التي شنتها الولايات المتحدة على روسيا.وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأميركية وكندا و14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودول في الكتلة السوفييتية السابقة، أعلنوا طرد ديبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.وأضافت أن واشنطن قررت طرد 60 ديبلوماسيا روسيا لديها، وأعطتهم مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، كما اغلقت القنصلية الروسية في مدينة سياتل.ويعد هذا هو اكبر عدد من الديبلوماسيين يتم طردهم على خلفية قضية تسميم سكريبال، فيما كانت لندن قد طردت مؤخرا نحو 23 ديبلوماسيا.وأشارت "الرأي" إن روسيا قالت في المقابل إنها سترد على طرد ديبلوماسييها بالشكل المناسب واتهمت حكومات الدول التي قامت بذلك بالسير دون تفكير وراء بريطانيا في مواجهتها مع موسكو.ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن 14 دولة أعضاء في الاتحاد الاوروبي قررت طرد ديبلوماسيين روس