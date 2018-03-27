غرفة عمليات بقومي المرأة في العريش

أكدت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة شمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات في مقر الفرع ، بحضور سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى في الفرع ، وعدد من عضوات فرع المجلس على مستوى المحافظة.



وأضافت أن فرع المجلس تابع العملية الانتخابية الرئاسية على مستوى المحافظة في اليوم الأول من إدلاء الناخبين بأصواتهم.، حيث تم التواصل مع عضوات المجلس في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لرصد أية مشكلات تواجه المرأة في آداء دورها أو ممارسة حقها القانوني والدستوري.



وأكدت أنه لم يتم رصد أي مخالفة أو شكوى للمرأة على مستوى اللجان الانتخابية. هذا ، ويواصل فرع المجلس متابعة العملية الانتخابية خلال اليومين القادمين ، ويتم ابلاغها الى غرفة العمليات الرئيسية في مقر المجلس بالقاهرة.