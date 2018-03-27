بوتين : حريق كيميروفو إهمال إجرامي وعبثي



أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحريق الذي اشتعل في مركز التسوق "كرز الشتاء" بمدينة كيميروفو، وأسفر عن مقتل 64 شخصا، هو إهمال إجرامي.



ونقلت شبكة "سبوتنك" الإخبارية الروسية عن بوتين قوله: "مقتل الناس في الحريق هو إهمال إجرامي وعبثي".



ووصل بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى مكان الحريق، وقام بوضع باقة من الورود تخليدا لذكرى ضحايا هذه المأساة.



وكان حريق كبير قد اندلع، يوم الأحد الماضي، في مركز للتسوق "زيمنايا فيشنيا" أو "كرز الشتاء" يتكون من أربعة طوابق بمدينة كيميروفو في سيبيريا، ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 64 شخصًا مصرعهم.



ووفقًا لعدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحدًا من أكبر 4 حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشئون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).