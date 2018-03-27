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أخبار العالم

الإمارات : مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين لها والدوحة تنفي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:41 ص
مقاتلات قطرية تعترض
مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية
رويترز
ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قالت إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني يوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الهيئة نددت "بالعمل الاستفزازي" وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

لكن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ما ذكرته الهيئة الإماراتية.

وقال وكالة الأنباء القطرية في بيان "نفت الهيئة العامة للطيران المدني جملة وتفصيلا ما ورد في بيان هيئة الطيران المدني الإماراتية من التعرض لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، مشيرة إلى أن الهيئة (الإماراتية) بهذا البيان تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية".

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمين إياها بدعم إيران وإسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهام واتهمت بدورها الدول الأربع بأنها تحاول حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وطلبت قطر في يونيو حزيران 2017 من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار العقوبات.

وأكدت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية وقوع حادثة اليوم وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من الطراز إيرباص 320 متجهة من الفجيرة إلى روما مما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى.

وذكرت أن "هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم".

وقالت شؤون الطيران المدني في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين إنه تم "رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق" وإنها "بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي".

ورغم أن الإمارات تحظر على الطائرات القطرية استخدام مجالها الجوي إلا أن قطر لم ترد بالمثل على هذا الإجراء.

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