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دينا يحيى تقدم احتفال السفارة السعودية في مصر بالعيد الوطني للمملكة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قدمت الإعلامية دينا يحيى حفل السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير السعودي أحمد قطان ومنحه وشاح النيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية فى مصر باليوم الوطنى الـ87 للمملكة بحضور أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، وعقيلته، وبمشاركة مصرية سعودية كبيرة.

وأقيمت احتفالات السفارة السعودية فى مصر بأحد قصور المملكة فى مصر بحى جاردن سيتى، وسط حشد من رجال الدولة المصرية ونخبة من المثقفين والسياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.
دينا يحيى تقدم احتفال السفارة السعودية في مصر بالعيد الوطني للمملكة
دينا يحيى تقدم احتفال السفارة السعودية في مصر بالعيد الوطني للمملكة
دينا يحيى تقدم احتفال السفارة السعودية في مصر بالعيد الوطني للمملكة
دينا يحيى تقدم احتفال السفارة السعودية في مصر بالعيد الوطني للمملكة
دينا يحيى تقدم احتفال السفارة السعودية في مصر بالعيد الوطني للمملكة

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