توافد المواطنين على لجان الزمالك في اليوم الثاني لـ «انتخابات مصر 2018»

توافد المواطنون في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية قبل فتح اللجان في حي الزمالك بمدرسة الزمالك القومية المشتركة.



جدير بالذكر أن اللجان تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة ليلا.



وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية داخل مصر أمس، الاثنين، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وتستمر حتى غد، الأربعاء، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.