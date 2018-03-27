توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. صور

فتحت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية أبوابها لليوم الثانى على التوالى أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الجيش والشرطة.



فيما بدأ عدد كبير من المواطنين التوافد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تستمر حتى غد، الأربعاء 28 مارس الجارى.



كان اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أعلن مرور اليوم الأول من العرس الانتخابى بسلام، مشيرا إلى أن اللجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع.



وأكد المحافظ انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه تابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

