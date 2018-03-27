ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:30 ص
تواجد عدد من الناخبين
تواجد عدد من الناخبين امام لجنة انتخابية بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
فتحت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية أبوابها لليوم الثانى على التوالى أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الجيش والشرطة.

فيما بدأ عدد كبير من المواطنين التوافد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تستمر حتى غد، الأربعاء 28 مارس الجارى.

كان اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أعلن مرور اليوم الأول من العرس الانتخابى بسلام، مشيرا إلى أن اللجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع.

وأكد المحافظ انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه تابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.
توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. صور
توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. صور
توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. صور

ترشيحاتنا

تخلصى من رائحة "البوت" الكريهة

توافد أهالي المطرية على اللجان في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

شاهد.. ايناس نور وبناتها يدلين بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان

طوابير الناخبين أمام لجان الإسكندرية قبل فتح باب التصويت لليوم الثاني..صور

إقبال كثيف بشبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

بوتين : حريق كيميروفو إهمال إجرامي وعبثي

لجان الإبراهمية والدوبارة تستقبل الناخبين بـ «قالوا إيه»

لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور

تعرف على «عمل» يضمن لك دوام العافية في الدنيا والآخرة

شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو

"الجزيرة" تواصل أكاذيبها وتزعم اعتقال طبيب سعودي .. والأخير يفضحها : كذب وتدليس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوابير أمام لجان الانتخابات بالإسكندرية ومقاعد لكبار السن.. صور

محافظ سوهاج يرسل برقية تهنئة لعريس وعروس أدليا بصوتيهما في انتخابات الرئاسة.. صور

الإعلامية أسماء قنديل تحتفل بـ «علم مصر» أمام لجنة الانتخابات

شاهد.."روجينا" تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بصحبة زوجها.. صور

طوابير الناخبين أمام لجان الإسكندرية قبل فتح باب التصويت لليوم الثاني..صور

فيديو

انتخابات مصر 2018.. مسيرة بالطبول والأعلام لتشجيع المواطنين على التصويت بالخصوص.. فيديو
المصيلحي: ضبط منظومة الدعم وزيادة استحقاقات الأكثر احتياجًا.. فيديو
وزير التموين: المشهد الانتخابي نقطة تحول في بناء الدولة الحديثة.. فيديو
انطلاق اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مصر 2018.. فيديو
المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟