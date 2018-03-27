إقبال كثيف بشبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

شهدت مقار اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الفندقية والأزهار الابتدائية والترعة الإعدادية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين مع بداية فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة في يومها الثاني.



ويتنافس في الانتخابات المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، تتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.



وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



