صاحب الـ80 عاما يصلي الفجر وينتظر أمام لجنته الانتخابية: "خايف على بلدي"

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للحاج "أبو الفتوح عبدالله" صاحب الـ 80 عاما، وهو يقف بصحبة اصدقائه أمام لجنته الانتخابية بمنطقة "الزاوية الحمراء" عقب أدائه لصلاة الفجر حتى يلبى نداء الوطن ويدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية.



لم تمنع الحاج "أبو الفتوح" الإعاقة والسير على عكاز خشبى من النزول للمشاركة في الانتخابات وسارع بالنزول إلى لجنته قبل فتحها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم مستقلا "توك توك".



وعلق "أبو الفتوح" على نزوله للانتخابات قائلا: "أنا جاي بدري عشان أكون أول واحد يشارك عشان بحب مصر وخايف عليها ودفعت عنها في حرب 1967 في سلاح المدرعات وكمان عايز يبقى شكلنا حلو قدام الناس اللي برا مصر ومحدش يشمت فينا".



وتابع حديثه قائلا: "بعد إدلائي بصوتي واصلت الجلوس أمام اللجنة لملاحظة حركة الناخبين.. وبحب أنزل أشارك في كل انتخابات.. وبخلي ولادي كمان ينزلوا عشان صوتهم مهم ومؤثر، وده واجب وطني لكل واحد، ولو حتى مش قادر أتحرك هفضل انتخب لحد ما أموت".



جدير بالذكر أن اللجان الانتخابية تستقبل اليوم الناخبين في ثانى أيام الانتخابات ومن المتوقع أن تشهد كثافة وحشود مثل الأمس.