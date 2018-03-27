بدء توافد الناخبين على لجان كرداسة في الجيزة

توافد الناخبون صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة، وذلك بمدارس مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، تزامنًا مع فتح اللجان أبوابها في المواعيد المقررة لذلك في الساعة الـ9 صباحا.



كما حرص بعض الناخبين على التواجد أمام لجانهم قبل الساعة التاسعة والاستعداد للانتخاب من خلال الاستعانة باللجان الخدمية التي شكلها بعض الشباب لمعرفة اللجان من خلال الرقم القومي عن طريق موقع الهيئة العليا للانتخابات.



وفي خلفية المشهد تصدح الأغاني الوطنية المنبعثة من أجهزة الـDJ لإشعال حماسة المواطنين وحثهم على الوقوف إلى جوار وطنهم والنزول إلى الانتخابات.