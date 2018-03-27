غرفة عمليات البحر الأحمر تتابع فعاليات اليوم الثاني في انتخابات مصر 2018 ..صور

تستمر أعمال غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر المتابعة الحية للعملية الانتخابية لليوم الثانى من خلال البث المباشر للجان الانتخابية بمدن المحافظة والوقوف على الإجراءات المتخذة لتيسير التصويت على الناخبين.

يذكر

أن

غرفة العمليات بالمحافظة تواصل عملها منذ صباح اليوم بحضور ممثلين من كافة الجهات المعنية لتزييل كافة العقبات التى يمكن ان تواجه الناخبين، حيث شهدت المحافظة

إقبالا

كبيرا أمس فى أول أيام انتخابات الرئاسة بجميع مدن المحافظة من كافة الفئات والذين سارعوا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.