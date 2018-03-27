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أخبار البلد

فتح اللجان بالهرم والعمرانية فى ثانى أيام انتخابات مصر 2018

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
احمد شريف
فتحت لجان الانتخابات الرئاسية، بعدد من المدارس بمنطقة العمرانية والهرم، بمنطقة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان الانتخابية تشديدات وكثافة أمنية من جانب قوات الشرطة والجيش، لضمان سير العملية الانتخابية دون معوقات، وتأمينها بشكل كامل.

وتستمر الانتخابات على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

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