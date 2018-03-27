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رياضة

لام يكشف موقفه من العودة لبايرن ميونخ

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:19 ص
فيليب لام، قائد
فيليب لام، قائد بايرن ميونخ السابق،
نور عادل
أكد فيليب لام، قائد بايرن ميونخ السابق، أنه ينتظر الوقت المناسب للعودة والعمل في النادي البافاري، مشيرًا إلى أنه رفض منصب المدير الرياضي منذ فترة بسبب التوقيت غير المناسب.

وعرضت إدارة البافاري منصب المدير الرياضي على لام ولكنه رفض المهمة، والتي تم إسنادها إلى حسن صالح حميديتش.

وقال لام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "التوقيت لم يكن مناسبا، وقلت ذلك حينها، ولم أقل إنني لن أعود لبايرن".

وأضاف: "الأمر كله يعتمد على التوقيت الجيد والمنصب المطلوب".

وعن المواهب الشابة في ألمانيا، أوضح: "يوجد الكثير من مراكز الأداء، ويوجد دائمًا شباب جيدون، ولديهم إمكانيات وكفاءة".

وأتم: "في الفترة الحالية الأندية تعتمد على لاعبين شباب، ولكنهم لا يتألقون على الفور، حيث لا يتم العمل معهم لفترة كافية، رغم الثقة التي يحصلون عليها في البداية".

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