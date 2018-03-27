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أخبار البلد

أهالي المقطم يتوافدون على اللجان في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
محمد الزغبى
شهدت الساعات الأولى من العملية الانتخابية فى المقطم، إقبالًا متوسطًا من قبل بعض المواطنين الذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر حاملين أعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية، وعبر المشاركون عن فرحتهم وسعادتهم بالعرس الانتخابي، مؤكدين أن مصر تشهد أزهى عصور الديمقراطية.

ويتنافس في الانتخابات المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، تتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.
أهالي المقطم يتوافدون على اللجان في ثاني أيام انتخابات مصر 2018
أهالي المقطم يتوافدون على اللجان في ثاني أيام انتخابات مصر 2018
أهالي المقطم يتوافدون على اللجان في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

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