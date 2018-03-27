وزير التموين: المشهد الانتخابي نقطة تحول في بناء الدولة الحديثة.. فيديو

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذا المشهد الانتخابي يعد نقطة تحول أساسية في بناء الدولة المدنية الحديثة، التي يتطلع إليها ويستهدفها كل مواطن مصري.



وأضاف "المصيلحي"، في مداخلة هاتفية، لفضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أن القضية ليست مجرد انتخابات رئاسية، لكنها اختبار حقيقي لقدرة الشعب المصري، مؤكدًا أن المشاركة هي أساس البناء اليوم.



وأشاد وزير التموين بالتغطية الإعلامية والصحفية لليوم الأول للانتخابات الرئاسية أمس، موضحًا أنها نقلت صورة حقيقية من أرض الواقع، متمنيًا أن يشعر جميع المصريين أن هذه الانتخابات مسئوليتنا جميعًا.



