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رياضة

ألفيس: كوتينيو في نفس مستوى نيمار

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
نور عادل

يعتقد داني ألفيس ظهير أيمن المنتخب البرازيلي أن مواطنه فيليب كوتينيو، لا يقل في شيء عن مواطنه وزميله في فريق باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

وكان كوتينيو قد لفت الأنظار إليه خلال الأشهر القليلة الماضية بصفقة انتقاله لبرشلونة الإسباني قادما من ليفربول الإنجليزي، والتي تكلفت 142 مليون جنيه إسترليني.

وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: "أعتقد أن كوتينيو هو على نفس مستوى نيمار، لديه تأثير كبير على المنتخب وفريقه".

وأضاف ظهير أيمن باريس سان جيرمان: "أعتقد أنه تحسن كثيرا سواء مع ليفربول أو برشلونة، وتعلم كيفية قراءة المباراة بشكل أفضل، لاتخاذ القرارات الصائبة".

وتابع: "هذا أمر رائع، نحن محظوظون بأن يكون لدينا في المنتخب الوطني لاعبين كبار، ولديهم قدرات عديدة من هذه النوعية".

وأوضح ألفيس: "يجب أن نحاول الحصول على أفضل أداء منهم ونبني فريقًا قويًا".

وفي نفس السياق أكد مدرب البرازيل "تيتي" على كلمات ألفيس قائلًا إن كوتينيو أصبح لاعبًا قويًا جدًا حيث يستعد الأخير للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.

وقال تيتي: "كوتينيو يملك كل الصفات التي نعتقد أنها مهمة في لاعب كرة القدم، والآن أصبح أكثر نضجا، وهذا أمر مهم أيضا".

وستلعب البرازيل مع حامل لقب كأس العالم، منتخب ألمانيا في مباراة ودية، اليوم الثلاثاء.

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