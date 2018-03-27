كثافات مرورية على الطريق الدائري بأكتوبر بسبب تصادم سيارتين نقل

ظهرت بعض الكثافات المرورية على وصلة الطريق الدائري في الاتجاه القادم من طريق الواحات إلى طريق الإسكندرية الصحراوي.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين نقل على الطريق الدائري بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى موقع الحادث.



وتبين أن الحادث نتيجة عدم يقظة سائق السيارة الأولى وتهدئة السرعة من السيارة النقل الأخرى التي كانت أمامه.

