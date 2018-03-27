الستوم الفرنسية: العاصمة الإدارية ستصبح رمزا فريدا بين المدن الذكية في أفريقيا

أكدت شركة ألستوم "alstom" الفرنسية ( إحدى أكبر شركات صناعة القطارات والترام والمترو في العالم ) أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على نشائها حاليا ستصبح رمزا فريدا من المدن الذكية في القارة الأفريقية.





وقال ديدييه فليجر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بشركة ألستوم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط خلال جولة نظمتها الشركة للصحفيين بمصانعها بفرنسا - إنها مهتمة بتنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في العاصمة الإدارية الجديدة بجانب إحلال وتجديد خط الترام بمدينة الاسكندرية وذلك بعد طرحهما من قبل الحكومة المصرية.





وأضاف أن ألستوم تتمتع بخبرة عالمية في مجال توفير حلول النقل ولها مكانة مميزة في السوق المصرية حيث سبق وأن نفذت الخطين الاول والثاني لمترو الانفاق في العاصمة القاهرة وتقوم حاليا بتنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية والاشارات للمرحلتين الأولي والثانية للخط الثالث للمترو بالقاهرة الى جانب مشاركتها في الأعمال الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة (ب) للخط الثالث للمترو، وتجديد السكك الحديدية الرئيسية بالمساهمة مع هيئة سكك حديد مصر.





وأوضح فليجر أن خبرة ألستوم العالمية وتجربتها المتميزة في السوق المصرية تجعل منها الشريك الأمثل للحكومة المصرية في المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية المزمع إنجازها في العاصمة الجديدة وغيرها من المشروعات الجديدة التي تعلن عنها الحكومة المصرية وتترقب طرحها ومنها مشروعات القطارات السريعة وفائقة السرعة والقطارات الكهربائية بالاضافة إلى الخطوط الجديدة لمترو الانفاق والترام بالعاصمة الإدارية.





وحول الطفرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن ألستوم ليست بعيدة عما تشهده مصر من تطورات اقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تفخر الشركة بالدور الذي تلعبه في مجال تطوير البنية التحتية في مصر منذ أكثر من 35 عاما وكانت ولا تزال رؤية ألستوم أن تبادر من أجل تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي في مصر وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات.





وكشف عن أن ألستوم بصدد المشاركة في المناقصة الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة حيث تحرص الشركة على توفير فريق متخصص لتقديم أفضل الحلول للمشروع.





وأشار إلى أن ألستوم تستحوذ على نحو 20 في المائة من مشروعات الترام في العالم وتعمل في أكثر من 24 دولة، ويبلغ إجمالي حجم العقود للشركة بنهاية العام الماضي أكثر من 110 مليارات دولار، منها نحو 10 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط.





وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بشركة ألستوم بأن الشركة باعت حتى الآن أكثر من 720 قطارا، تغطي أكثر من 5ر4 مليار كيلومترا كما أضافت الشركة خلال العام الماضي 2017 نحو 296 كيلومترا من البنية التحتية حول العالم.





وأوضح فليجر أن ألستوم تقوم حاليا بتنفيذ نحو 12 مشروعا حول العالم للترام في كل من استراليا وفرنسا والمغرب وايرلندا وتايوان بالإضافة إلى 3 مشروعات ضخمة للقطارات فائقة السرعة تضم مشروعا في فرنسا بطاقة 110 قطارات من نوع يورو دوبلكس وآخر بالمغرب يضم 12 قطارا من نوع "ار جي في" والثالث بايطاليا يضم 15 قطارا "أي تي جي في".





وأشار إلى أنه جاري تنفيذ بعض هذه المشروعات وبعضها الآخر دخل الخدمة بالفعل، حيث أن لدى ألستوم مشروعات عدة في المدن بشمال ووسط أفريقيا والشرق الأوسط خاصة في مجالات الترام والمترو منها تطوير عدد خطوط الترام في مدن متعددة بالمغرب وتونس والجزائر عبر المشروع المشترك (سيتال).





ولفت إلى أن ألستوم وفرت الحلول المتكاملة لعدد من المشروعات الكبرى مثل ترام دبي وتوسعات مترو دبي وتوسعات الخط الأحمر لمترو دبي (اكسبو لينك) و ثلاثة خطوط من مترو مدينة الرياض السعودية، كما تعاقدت على تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية وخطوط سككك رئيسيه منها قطارات خطوط السكك الحديدة الرئيسية في كل من الجزائر والسنغال وقطار (براسا) الإقليمي بجنوب أفريقيا.





وأكد أن الشركة تقدم الابتكارات التي تلبي متطلبات النقل وتوفر المنتجات والحلول المناسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي على أتم استعداد لتلبية احتياجات النقل في دول القارة والشرق الأوسط من تطوير البنية التحتية للنقل حسب حاجة كل دول من دول افريقيا، كما تؤكد رغبتها في المشاركة الجدية في تطوير وبث حياة جديدة لصناعة السكك الحديدية في كافة الدول الافريقية والشرق أوسطية، وسوف تدرس الستوم مشروع ربط شمال وجنوب افريقيا متى يطلب منها ذلك.





وقال ديدييه فليجر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بشركة الستوم إن الشركة ضمت ثمانية من أحدث التكنولوجيات التي ستغير بموجبها طبيعة حركة النقل في الشرق الاوسط سواء في الوقت الحالي أوفي المستقبل القريب.





وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة تهدف لأن تكون رحلة الراكب سهلة وأكثر راحة وأن تسهم في تيسير النقل المكوكي ذاتي التشغيل بالاضافة إلى الحافلات والاتوبيس الكهربائي والتي تمثل ثورة حقيقية في مجال النقل وتوفر الاستدامة في النقل التي ينتظرها الراكب ومسئولي التشغيل وتسهم في جعل المدن قادرة على مواجهة ضغوط النقل والتكدسات بواسطة وسائل نقل تضمن أكبر قدر من السيولة من أجل غد مشرق.





وأوضح أن ألستوم تقدم أنسب الحلول لتحديات النمو العمراني والسكاني الكبير بما يفي بمتطلبات التشغيل عبر طراز سيتاديس، وتعمل حاليا أكثر من 2500 وحدة في أكثر من 50 مدينة حول العالم.





كما تتابع العديد من المدن الكبرى حول العالم الحلول التي يقدمها الترام، لما يتميز به من مزايا عديدة في مواجهة تحديات الزحف العمراني وتلوث البيئة، حيث يمثل الترام أداة حقيقية لتحقيق التوسع العمراني وحركة النقل السريع والمستدام داخل المدن، ويعد النظرة بعيدة المدى للسياسات لما له من أثر مباشر على زيادة جاذبية الدولة، باعتباره وسيلة مواصلات حديثة وراقية.





ونوه بأن الترام يمثل وسيلة مواصلات سهلة وميسرة، حيث إنه يخدم محطات وخطوطًا محددة تم تخطيطها ليخفف التكدسات المعتادة على بعض الطرق المزدحمة، ويضمن خدمة نقل عالية الكفاءة؛ نظرًا لأنه يحضر في الموعد المقرر، ويوفر الراحة أثناء الرحلة، ويغطي نطاقًا كبيرًا داخل المدينة، ويحتل مساحة صغيرة على السطح، حيث يقل حجم وحدة الترام نحو 40% مقارنة بنظام الحافلات التقليدي.





واعتبر ان الترام يعد النموذج الأمثل للنقل في المدن الحديثة والمزدحمة ، حيث إنه يرشد استهلاك الطاقة، ويتمتع بعمر افتراضي طويل (متوسط 30 سنة دون الحاجة للتجديد أو الإحلال)، ويقبل المزيد من العربات الإضافية حسب عدد الركاب عند الذروة.





ويبلغ سوق الترام حول العالم نحو 3ر3 مليار يورو، وهو أكثر الأسواق الواعدة في مجال النقل بالسكك الحديدية، وتعد ألستوم من الشركات الرائدة في هذا القطاع، حيث باعت حول العالم أكثر من 2500 وحدة قطار سيتاديس، منها 1900 وحدة تحت التشغيل.



