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حضرى رقاق بالدجاج بأسهل الخطوات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:19 ص
رقاق بالدجاج
رقاق بالدجاج
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة تحضير رقاق بالدجاج من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

المقادير
نصف كيلو رقاق
مكعب مرقة حسب الرغبة
نصف كيلو مفروم دجاج
بصل
ثوم
سمن
ملح
فلفل
كسبرة خضراء
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
رشة سبع بهارات
طريقة التحضير
* يشوح البصل و الثوم في سمن على النار ثم يضاف الدجاج و الكسبرة الخضراء.
* تضاف الصلصة و مكعب المرق حسب الرغبة و الملح و الفلفل و البهارات و تترك حتى تتسبك.
* تدهن كل ورقة من الرقاق بالسمن ثم تحشى بحشوة الدجاج و تلف عليها ثم ترص بصينية الفرن المدهونة بالسمن.
* تكرر حشوة الحشو حتى نملأ الصينية بالرقاق الملفوف على الحشوة.
* يرش الرقاق بالسمن على الوجه ثم يسوى بالفرن و يقدم بالهنا


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