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رياضة

استعدادات منتخب إيطاليا للقاء انجلترا وفوز اليجرى بلقب أفضل مدرب يتصدران عناوين الصحف الإيطالية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
ركزت الصحافة الإيطالية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على أهم التطورات في معسكر منتخب إيطاليا، الذي يستعد لمواجهة إنجلترا وديا في ويمبلي اليوم، وكذلك على فوز مدرب يوفنتوس، أليجري بلقب أفضل مدرب إيطالي.

وأبرزت صحيفة كوريري ديلو سبورت، تصريحات مدافع إيطاليا وفريق ميلان ليوناردو بونوتشي، والذي يستعد للعودة لتورينو لمواجهة فريقه القديم يوفنتوس يوم السبت القادم، وكتبت "بونوتشي: يوفي.. سنجعلك تتعرق أمام ميلان.. مدافع الأزوري تكلم من معسكر المنتخب عن اقتراب المواجهة القادمة مع أليجري الذي فاز بالأمس بلقب أفضل مدرب إيطالي للعام الماضي".

وعن فريق روما.. رصدت الصحيفة تحسن النتائج في الفترة الأخيرة، ومشروع النادي المستقبلي، فكتبت "ثورة روما، المدير الرياضي مونشي والمدرب دي فرانشيسكو عززا موقعيهما في النادي، ويشرعان في إحداث تغيير جذري بداية من السوق، بتعزيز الفريق بعناصر شابة وتغيير مكان معسكر الموسم الجديد".

بينما أبرزت صحيفة (توتو سبورت) خبر فوز أليجري بجائزة المدرب الأفضل، وكتبت على صدر صفحتها الأولى: "أليجري الرقم 1، تغلب على جميع المدربين بما فيهم جاسبريني وساري، مدرب محترف، لامع وذكي".

كما نقلت ردود الفعل الغاضبة لجماهير تورينو، بعد تصريحات أندريا بيلوتي مهاجم الفريق في معسكر المنتخب الإيطالي، والتي ألمح فيها لخروجه إلى نادٍ كبير في المستقبل، وكتبت "بيلوتي يثير الاستهجان في تورينو، والجماهير الغاضبة تقول: ليخلع شارة قائد الفريق".

وأكدت الصحيفة في صفحتها الأولى كذلك، أن كارلو أنشيلوتي هو المرشح الأول لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي، كما أشارت لرغبة رافينيا، لاعب الوسط البرازيلي في البقاء طويلا مع الإنتر.

بينما وضعت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) صورة لجيانلويجي دوناروما حارس ميلان، وكتبت "الليلة إيطاليا ضد إنجلترا، حانت لحظة جيجيو، في هذا المساء على ملعب ويمبلي تبدأ مرحلة ما بعد بوفون".

وعن فوز أليجري بجائزة أفضل مدرب.. كتبت "أقصى ما يمكن، فرحة كبيرة لأليجري بعد الفوز بجائزة المقعد الذهبي".

وأشارت الصحيفة لمسألة تجديد عقد جاتوزو مدرب ميلان، فكتبت "تجديد جاتوزو، خلال 3 أيام، وكل شيء سيتم تقريره عبر الرئيس التنفيذي فاسوني".

وأبرزت كذلك تصريحات سباليتي مدرب إنتر، والتي أكد فيها ثقته في ذهاب ماورو إيكاردي للمشاركة في كأس العالم مع منتخب الأرجنتين: "لقد عاد الإنتر بقوة، وإيكاردي سيكون موجودا في روسيا".

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