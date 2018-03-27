مصدر أمني عراقي: إلقاء القبض على 11 داعشيا في كركوك

ذكر مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك.



وأضاف المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ أن من بين هذه العناصر الإرهابية المدعو أبو سليمان العفري المسئول عن نصب نقاط التفتيش الوهمية لتنظيم داعش على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومحافظة بغداد.



وأشار المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القوات العراقية ضبطت بحوزة المعتقل خرائط ومخططات،مضيفا أن هذه العملية تمت بناء على معلومات استخبارية.



يذكر أن القوات الأمنية العراقية ما زالت تشن حملات أمنية واسعة في محافظة كركوك للقضاء على خلايا "داعش" بشكل تام.

