الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن.. وطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو مستعدة للعمل البناء مع واشنطن، غير أنه قال "إن قرار واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم".



وأضاف ريابكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "نحن منفتحون على العمل البناء وسنستمر في ذلك مع واشنطن، ولكن طرد الدبلوماسيين الروس لن يظل بدون رد صارم على قرار السلطات الأمريكية".



وتابع ريابكوف تعليقا على تصريحات واشنطن في قضية "سكريبال" الجاسوس الذي تعرض لمحاولة الاغتيال هو وابنته في بريطانيا يوم 4 مارس الجاري: "إن واشنطن تعتمد اتهامات كاذبة ضد روسيا وتحاول قلب كل شيء رأسا على عقب".

