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محافظات

قوات تأمين اللجان تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالقليوبية.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شهدت اللجان الانتخابية بالقليوبية لفتات إنسانية من قوات التأمين القوات المشكلة من الجيش والشرطة، حيث ساعدوا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم وتوصيلهم من وإلى اللجان والمقار الانتخابي.

كانت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية فتحت أبوابها لليوم الثانى على التوالى أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الجيش والشرطة.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
قوات تأمين اللجان تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالقليوبية.. فيديو وصور
قوات تأمين اللجان تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالقليوبية.. فيديو وصور

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