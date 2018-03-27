ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توافد المواطنين على لجان شمال سيناء في انتخابات مصر 2018

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
بدأ المواطنون في محافظة شمال سيناء في التوافد على لجان التصويت في انتخابات مصر 2018، وذلك فور فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحا.

وتلاحظ تواجد عدد كبير من الشباب الذي يقوم باستخراج الأسماء للناخبين قبل دخولهم اللجان للتسهيل عليهم في عملية التصويت، وقد سجلت نسب الحضور في لجان أبو صقل وعباس صالح بضاحية السلام والفواخرية ومجمع المدارس بالعريش حضورا ملحوظا للناخبين.

كما سجلت لجان بئر العبد وسالمانة ورمانة وكذلك حي الكوثر حضورا مكثفا من جانب الناخبين لبث رسالة للعالم بان أبناء سيناء يقفون مع قيادتهم من أجل مصلحة الوطن.

ترشيحاتنا

نفاد تذاكر قمة ريال مدريد ويوفنتوس في 8 دقائق

بوتين : حريق كيميروفو إهمال إجرامي وعبثي

قوات تأمين اللجان تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالقليوبية.. فيديو وصور

توافد المواطنين على لجان شمال سيناء في انتخابات مصر 2018

فتح أبواب اللجان فى ثانى أيام انتخابات مصر 2018

رئيس الوزراء العراقي: نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا

العمرة تعوق إلهام شاهين عن التصويت فى انتخابات رئاسة مصر

تعرف على «عمل» يضمن لك دوام العافية في الدنيا والآخرة

أحمد جوهر يهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم : مصري تُبنى بالتخطيط وليس بالعشوائية

مباراة مصر واليونان.. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

«رويترز»: الاقتصاد المصري يستقر في عهد السيسي ومساعٍ لتحويل مصر إلى بيئة صديقة للاستثمار

وزير التعليم العالي يكشف سر اصطحابه لأحفاده خلال إدلائه بصوته في الانتخابات .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوابير أمام لجان الانتخابات بالإسكندرية ومقاعد لكبار السن.. صور

محافظ سوهاج يرسل برقية تهنئة لعريس وعروس أدليا بصوتيهما في انتخابات الرئاسة.. صور

الإعلامية أسماء قنديل تحتفل بـ «علم مصر» أمام لجنة الانتخابات

شاهد.."روجينا" تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بصحبة زوجها.. صور

طوابير الناخبين أمام لجان الإسكندرية قبل فتح باب التصويت لليوم الثاني..صور

فيديو

شاهد..احتفالات المصريين أمام اللجان فى ثاني أيام انتخابات مصر 2018
انتخابات مصر 2018.. مسيرة بالطبول والأعلام لتشجيع المواطنين على التصويت بالخصوص.. فيديو
المصيلحي: ضبط منظومة الدعم وزيادة استحقاقات الأكثر احتياجًا.. فيديو
وزير التموين: المشهد الانتخابي نقطة تحول في بناء الدولة الحديثة.. فيديو
انطلاق اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مصر 2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟