توافد المواطنين على لجان شمال سيناء في انتخابات مصر 2018

بدأ المواطنون في محافظة شمال سيناء في التوافد على لجان التصويت في انتخابات مصر 2018، وذلك فور فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحا.



وتلاحظ تواجد عدد كبير من الشباب الذي يقوم باستخراج الأسماء للناخبين قبل دخولهم اللجان للتسهيل عليهم في عملية التصويت، وقد سجلت نسب الحضور في لجان أبو صقل وعباس صالح بضاحية السلام والفواخرية ومجمع المدارس بالعريش حضورا ملحوظا للناخبين.



كما سجلت لجان بئر العبد وسالمانة ورمانة وكذلك حي الكوثر حضورا مكثفا من جانب الناخبين لبث رسالة للعالم بان أبناء سيناء يقفون مع قيادتهم من أجل مصلحة الوطن.

