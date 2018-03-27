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محافظات

لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
محمد احمد
فتحت اللجان الانتخابية، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ثاني أيام الاقتراع، حيث توافد الأهالي على اللجان للإدلاء بأصواتهم مصطحبين الاطفال.

وكان قد استعدت محافظة المنوفية لاستقبال 2 مليون و529 ألفا و254 ناخبا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرا انتخابيا بالإضافة إلي تجهيز 12 مركزا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور
لجان المنوفية تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018..صور

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