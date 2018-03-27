إقبال من الناخبين على لجان الدقي والعجوزة مع فتح باب التصويت

فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية أبوابها في منطقة الدقي والعجوزة، أمام الناخبين لليوم الثانى على التوالى ، وقد شهدت لجان (الشهيد عامر عبد المقصود وكلية رياض الاطفال ولجنة وزارة الزراعة ولجنة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات ولجنة إستراحة الديزل للمغتربين ، ولجان مدارس الأورمان) إقبال من الناخبين .



وقد شهدت مقار اللجان ، تكثيفا أمنيا ملحوظا منذ الساعات الأولى فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة أمام اللجان لتأمين القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية فضلا عن تأمين الناخبين وحماية اللجان.



كما تم الدفع بسيارات تدخل سريع وعمل حواجز مرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الناخبين.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من أمس 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.