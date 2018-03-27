ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توافد العاملين بشركات البترول على لجان الانتخابات في رأس غارب.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:36 ص
لجان الانتخابات في
لجان الانتخابات في راس غارب
محمد الشريف
شهدت المقار الانتخابية واللجان خلال اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية إقبالا من العاملين بشركات البترول للمشاركة فى عملية الاقتراع بمدينة رأس غارب، والذين توافدوا على المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
توافد العاملين بشركات البترول على لجان الانتخابات في رأس غارب.. صور
توافد العاملين بشركات البترول على لجان الانتخابات في رأس غارب.. صور
توافد العاملين بشركات البترول على لجان الانتخابات في رأس غارب.. صور
توافد العاملين بشركات البترول على لجان الانتخابات في رأس غارب.. صور
توافد العاملين بشركات البترول على لجان الانتخابات في رأس غارب.. صور

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج يرسل برقية تهنئة لعريس وعروس أدليا بصوتيهما في انتخابات الرئاسة.. صور

بدء توافد الناخبين على لجان كرداسة في الجيزة

"الجزيرة" تواصل أكاذيبها وتزعم اعتقال طبيب سعودي .. والأخير يفضحها : كذب وتدليس

حسين علي : وقعت على اوراق في النادي الأهلي دون علمي

بدء عمليات الاقتراع بسوهاج في اليوم الثاني من انتخابات مصر 2018

قوات تأمين اللجان تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالقليوبية.. فيديو وصور

صاحب الـ80 عاما يصلي الفجر وينتظر أمام لجنته الانتخابية: "خايف على بلدي"

مصدر عسكري عراقي: انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" غربي الأنبار

أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا

لجان الإبراهمية والدوبارة تستقبل الناخبين بـ «قالوا إيه»

انطلاق اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مصر 2018.. فيديو

الوطنية للانتخابات : حسين فهمي لم يدل بصوته مرتين في الانتخابات الرئاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوابير أمام لجان الانتخابات بالإسكندرية ومقاعد لكبار السن.. صور

محافظ سوهاج يرسل برقية تهنئة لعريس وعروس أدليا بصوتيهما في انتخابات الرئاسة.. صور

الإعلامية أسماء قنديل تحتفل بـ «علم مصر» أمام لجنة الانتخابات

شاهد.."روجينا" تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بصحبة زوجها.. صور

طوابير الناخبين أمام لجان الإسكندرية قبل فتح باب التصويت لليوم الثاني..صور

فيديو

انتخابات مصر 2018.. مسيرة بالطبول والأعلام لتشجيع المواطنين على التصويت بالخصوص.. فيديو
المصيلحي: ضبط منظومة الدعم وزيادة استحقاقات الأكثر احتياجًا.. فيديو
وزير التموين: المشهد الانتخابي نقطة تحول في بناء الدولة الحديثة.. فيديو
انطلاق اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مصر 2018.. فيديو
المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟