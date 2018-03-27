لجان الإبراهمية والدوبارة تستقبل الناخبين بـ «قالوا إيه»

فتحت لجان الاقتراع بجاردن سيتى ومنطقة وسط البلد بالقاهرة أبوابها لليوم الثاني أمام المواطنين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 والتى انطلقت أمس، الاثنين، وتستمر حتى غد، الأربعاء.



وتشهد لجان مدارس الإبراهيمية الثانوية بجاردن سيتى وقصر الدوبارة التجريبية للغات بقصر العيني إقبالا متوسطا مع أولى ساعات اليوم الثاني من عملية التصويت.



وألهبت الأغاني الوطنية حماس الجميع، خاصة أغنية "قالوا إيه".



وفرض رجال الأمن من الشرطة والجيش سيطرتهم على محيط اللجان لتأمين الناخبين وتيسير حركة المرور.