جامعة السويس تشكل لجاناً إليكترونية لتسهيل استخراج مواقع اللجان للطلاب

قال الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس إن الجامعة قامت بعمل لجان إلكترونية لتسهيل استخراج موقع اللجان الانتخابية للطلاب القائمين بالسويس ورقم العضو بكشوف الانتخابات من خلال توفير عدد من أجهزة اللاب توب أمام مبنى الجامعة.





وأضاف أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب للجان الانتخابية الرئاسية، تسهيلا عليهم، ولإعادتهم لاستكمال اليوم الدراسي بالجامعة وما يتعلق بالطلاب المغتربين أكد الشرقاوي أن الجامعة سمحت لهم بالنزول أحد أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم بأماكن إقامتهم والعودة مرة أخري للجامعة.



